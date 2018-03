Ônibus desgovernado invade prédio e fere dois no Rio

Ao menos duas pessoas ficaram feridas na tarde desta segunda-feira, 9, depois que um ônibus desgovernado invadiu a garagem de um prédio na Rua Voluntários da Pátria, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 13h30, quando o motorista do coletivo perdeu o controle da direção, subiu na calçada e invadiu a garagem do edifício. Os feridos foram encaminhados a um hospital da região e passam bem.