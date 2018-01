Ônibus e metrô sobem domingo; tarifa vai para R$ 3,20

As tarifas de ônibus, metrô e trem em São Paulo, que custam R$ 3, vão subir. A partir da zero hora do domingo, começará a ser cobrado o novo valor de R$ 3,20. Para garantir o reajuste de 6,7%, abaixo da inflação, a presidente Dilma Rousseff assinou na última sexta-feira Medida Provisória (MP) que reduz para zero as alíquotas de dois tributos federais, o PIS e a Cofins, sobre as passagens de transporte urbano em todo o País.

Conforme Dilma havia prometido ao prefeito Fernando Haddad (PT), a MP saiu publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União que circulou na sexta-feira à noite. A passagem foi fixada em R$ 3,20, em vez de R$ 3,30. Dessa forma, ela reduziu o impacto do reajuste sobre a inflação, um dos focos de preocupação do governo. O Estado informou sobre o reajuste das tarifas e a desoneração tributária na edição de 23 de maio. No mesmo dia, a medida foi confirmada pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega.

Como o aumento das tarifas de transporte passará a valer a partir de domingo, quem recarregar o bilhete único até sábado ainda conseguirá o preço antigo. Por exemplo, quem colocar R$ 30 no cartão poderá fazer dez viagens. Já quem recarregar o mesmo valor no domingo, quando o aumento já estará valendo, poderá fazer apenas nove.

Neste domingo, também sobe o valor da integração para quem pega ônibus e algum meio de transporte sobre trilhos. O total a ser gasto nessa situação será de R$ 5, ante R$ 4,65 atualmente.

Intermunicipais

Outro aumento programado para começar a valer amanhã é o dos ônibus intermunicipais das Regiões Metropolitanas de São Paulo e da Baixada Santista. Segundo a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU), cada linha terá seu próprio aumento, mas a média será de 7,5%.

A tarifa do Corredor Metropolitano ABD (São Mateus-Jabaquara), por exemplo, passará de R$ 3,10 para R$ 3,40. O ônibus executivo entre a Avenida Paulista e o Aeroporto de Guarulhos será reajustado de R$ 35 para R$ 38. A lista completa dos novos preços está no site http://www.emtu.sp.gov.br.