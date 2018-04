Ônibus escolar colide com poste e mata duas pessoas em Goiás

SÃO PAULO - Um ônibus escolar bateu contra um poste no início da tarde desta sexta-feira, 16, em Rio Doce, no sul de Goiás. Duas pessoas morreram eletrocutadas, entre elas o motorista e uma criança de seis anos.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Rio Verde, a cerca de 40 km do local do acidente, eles foram acionados pouco depois das 12h. Duas pessoas ligaram para avisar sobre a ocorrência, mas como o sinal de celular na região é ruim, as informações só foram confirmadas quando um rapaz que testemunhou a colisão chegou de moto no quartel. Ele acompanhou as viaturas até o local do acidente.

A professora que acompanhava os alunos conseguiu colocar algumas crianças no chão pela janela, pois o ônibus já havia sido atingido pela fiação elétrica. Uma delas, porém, foi eletrocutada ao pisar no solo e deu início ao incêndio. O motorista morreu ao tentar resgatá-la.

O ônibus foi totalmente destruído no incêndio. Havia cerca de 28 ocupantes no veículo, e as crianças tinham entre seis e 14 anos. Os sobreviventes foram levados até a escola para se acalmarem. Logo depois, chegaram viaturas de apoio do Samu, da polícia e da secretaria de educação. Um dos alunos precisou ser encaminhada para o hospital porque estava em estado de choque. Os demais puderam voltar para casa.