Ônibus invade casa e deixa cinco feridos em Belo Horizonte

Cinco pessoas ficaram feridas na madrugada desta quarta-feira, 23, no bairro Milionários, em Belo Horizonte, após uma colisão entre um ônibus e um veículo de passeio. Segundo a polícia militar, por volta das 4h15, o motorista do carro, que não tem carteira de habilitação, não respeitou a sinalização de parada obrigatória, na Rua Caetano Pirri, e atingiu um coletivo. O ônibus arrastou um poste, derrubou o muro de uma casa e danificou a rede elétrica. De acordo com a PM, os dois veículos também atingiram a residência. Os feridos foram socorridos ao pronto-socorro da região.