Ônibus invade prédio depois de batida com carro em Olinda

Um ônibus da empresa Rodotur invadiu um prédio após ter se chocado com um carro na Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, em Olinda, nesta segunda-feira, 14. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a motorista do automóvel, Márcia de Oliveira Ferreira, de 47 anos, morreu. O coletivo, desgovernado, invadiu um edifício residencial e atingiu uma coluna de sustentação, provocando diversas rachaduras no imóvel. O prédio foi totalmente esvaziado. Enquanto o ônibus não for retirado e a perícia excluir o risco de desabamento, os moradores não poderão retornar ao edifício.