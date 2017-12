Ônibus pega fogo em avenida do centro do Rio; não há feridos

Um ônibus da Viação 1001 pegou fogo na Avenida Antônio Carlos, uma das vias mais movimentadas no centro do Rio, na tarde desta quinta-feira, 7. Ninguém se feriu. Duas equipes dos bombeiros foram para o local, nas imediações do prédio do Ministério do Trabalho. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 13h30 e foi rapidamente controlado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma falha mecânica no veículo, conhecido como "frescão" devido ao forte ar-condicionado, provocou o incêndio. Duas faixas da avenida foram interditadas entre as ruas Araújo Porto Alegre e Nilo Peçanha para facilitar os trabalhos da corporação. Segundo a Coordenadoria de Vias Especiais, o incidente complicou o trânsito centro do Rio a tarde, mas a situação foi normalizada no início da noite. Atualizado às 20h10