Ônibus perde controle, invade loja em Curitiba e deixa pelo menos um morto

CURITIBA - Pelo menos uma pessoa morreu e outras 15 ficaram feridas no fim da manhã desta quinta-feira, 10, em um acidente envolvendo um ônibus, na região central de Curitiba, no Paraná.

Por volta das 11h45, um ônibus de transporte coletivo, que faz a Linha Colombo/CIC, tinha acabado de sair de um dos pontos, em frente à Catedral, quando o coletivo ficou descontrolado e acabou batendo em um taxi.

O veículo atravessou a rua, entrando no calçadão. O coletivo avançou para dentro da loja da Casas Pernambucanas. Dois helicópteros, um do governo do Estado e outro da Polícia Rodoviária Federal, fazem o resgate das vítimas.