Ônibus são incendiados dentro de garagem no Jabaquara Quatro ônibus da empresa Breda foram incendiados e ficaram totalmente destruídos na noite deste domingo, 13. Os veículos estavam numa garagem no Jabaquara, zona sul da capital, quando começou o fogo, às 18h10. Funcionários da empresa retiraram cerca de 80 outros ônibus. Ninguém se feriu. Por volta das 19h30, os bombeiros conseguiram controlar as chamas, que também danificaram o telhado da garagem. Para o tenente Vitorino, o fogo começou nos fundos. Ele também afirmou que ainda não é possível identificar as causas do incêndio. A polícia não confirmou se o acidente está associado a ações do Primeiro Comando da Capital (PCC). Atualizada em 14 de agosto