Ônibus: serviço muito ruim Carta 19.003 O serviço prestado pelas empresas de ônibus de São Paulo é muito ruim. Dia 25/7, no Largo Treze de Maio (Santo Amaro), por volta das 19h30, o ônibus da linha 5342, n.º 73515, estava lotado a tal ponto que quatro pessoas ficaram penduradas para fora da porta da frente. Uma até se segurava no espelho retrovisor, e outra no vidro. Havia um fiscal da SPTrans no local. Ou seja, os que devem garantir a prestação de serviços sabem do problema. ELIS LOURENÇO Socorro O número de carros na linha 6455/21-Terminal Capelinha não basta para atender a demanda - mas mesmo assim o consórcio resolveu tirar alguns dos poucos carros. E há alguns dias (6/6) os ônibus sumiram. E apesar das queixas, nada se faz. ERÍNIA MORENO Santo Amaro Há cerca de um ano, já, que reclamo do péssimo serviço prestado na linha 6455/21-Terminal Capelinha. Ao longo de todo esse tempo, acumulei 52 números de protocolo e todo tipo de desculpa esfarrapada. A desculpa de agora é que a linha ?opera conforme as expectativas?. Ontem, 9/5, esperei 30 minutos. No dia anterior, foram 25 minutos de espera. Já cheguei a esperar por 1 hora! Além disso, o ônibus está sempre lotado, e com gente pendurada na porta. TOMAS RÉGIS DE OLIVEIRA Santo Amaro N. da E.: as três cartas acima foram enviadas para a SPTrans respectivamente nos dias 7 de julho, 6 de junho e 10 de maio. Nenhuma foi respondida. Carta 19.004 O que ainda falta Em ref. à carta dia 28/7, do sr. Gustavo Guimarães Veiga (O parque que é do povo), a Caixa Econômica Federal esclarece que o terreno conhecido como Parque do Povo pertence à CEF (70%) e ao INSS (30%). A Escritura de Concessão de Direito de Superfície a Título Oneroso e Prazo Determinado firmada em out/06 entre CEF, INSS e Prefeitura de São Paulo, cedeu a esta uma parte da área, tombada pelo Condephat, para adaptação e uso como parque público. Em troca da cessão, a Prefeitura se obrigou a fazer uma série de ações: Emissão de Potencial Construtivo, para a área não tombada; submissão do projeto básico do parque para os cedentes aprovarem; remoção das atividades irregulares de todas as áreas; efetivação da escritura de concessão no cartório de registro de imóveis, entre outras. A CEF quer ver o contrato cumprido na íntegra, para evitar prejuízos aos segurados, governo federal e munícipes. O cumprimento desses itens é essencial para a concretização do Parque do Povo, como previsto no acordo, o que depende da Prefeitura. Carta 19.005 Ocorrências no Metrô Sábado, 14/7, 12h40, Estação São Bento: grande movimento de gente que vinha da 25 de Março e início de tumulto na portaria da Porto Geral, pois no empurra-empurra pessoas ameaçavam pular a catraca. Procurei um segurança, mas não vi nenhum. As entradas da São Bento estavam fechadas. Uma funcionária chorava desesperada, dizendo: "Não há funcionários, estou sozinha!". Será que aos sábados é sempre assim? Se for, sugiro que haja guardas no local. CLAUDEMIR CUNHA Vila Monumento A Cia. do Metrô responde: "Com a criação do bilhete único a demanda aumentou também as atribuições dos funcionários. No dia 14 não registramos nenhuma ocorrência na Estação São Bento, mas houve grande demanda, das 11 às 14 horas, na volta das compras na 25 de Março, com filas nas bilheterias e na linha de bloqueio ao acesso Ladeira Porto Geral. Nos fins de semana o acesso São Bento fica fechado, para r segurança dos usuários e empregados. Adotamos a medida após a constatação de que o número de pessoas que usam esse acesso nos finais de semana é baixo." Apesar da integração CPTM-Metrô beneficiar milhões de pessoas, falta planejamento do escoamento do fluxo de quem faz baldeação na Estação da Luz. Sugiro que os trens da Linha D (Rio Grande da Serra) façam ponto final na Barra Funda, para evitar que as pessoas tenham de descer na Luz, apenas uma estação à frente, tendo de subir e descer escadas para trocar de trem (Linha A). As escadas superiores, que comunicam as plataformas, deveriam ser reativadas, para quem não vai para o metrô: quem vai trocar de plataforma sobe a escada, e quem vai para o metrô desce para o túnel de ligação. E esses ajustes não demandam recursos altos. RAQUEL HELENA QUINTINO DE OLIVEIRA Capital