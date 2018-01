Ônibus tomba e deixa 40 feridos em estrada da Bahia

SÃO PAULO - O tombamento de um ônibus na BR 330, entre as cidades de Barra do Rocha e Ubatã, na Bahia, deixou 40 passageiros feridos na madrugada desta sexta-feira, 12. O capotamento ocorreu às 4h25, no km 798, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O ocupantes do ônibus foram encaminhados ao Hospital Geral Prado Valadares, no município de Jequié. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Não houve interdições na rodovia em função do acidente.