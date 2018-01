Ônibus tomba e deixa pelo menos 30 feridos na BR-290 em São Sepé (RS)

SÃO PAULO - O tombamento de um ônibus de linha intermunicipal, da Viação São João, por volta da 0h15 deste sábado, 4, deixou um saldo de pelo menos 30 pessoas feridas, quatro delas em estado grave, no quilômetro 348 da BR-290, em São Sepé (RS), no centro-sul gaúcho, a 270 quilômetros da capital.

Chovia no momento do acidente, ocorrido num trecho de curva. Ao sair da pista, o veículo tombou, numa área plana, de chão batido. Não se sabe por que o motorista perdeu o controle do ônibus, que havia saído de Santana do Livramento, região sudoeste, e tinha como destino Caxias do Sul, no nordeste do estado.

Entre os feridos também há moradores de pelo menos outras duas cidades, Rosário e São Gabriel, por onde o coletivo passou e nele embarcaram mais passageiros. Os feridos foram atendidos pelo SAMU, bombeiros e Polícia Rodoviária, sendo encaminhados para hospitais de São Sepé e Caçapava do Sul, de onde alguns foram transferidos para São Gabriel.