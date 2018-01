Ônibus tomba e fere 30 estudantes Um ônibus da Viação Manoel Rodrigues, que transportava 40 estudantes entre as cidades de Bauru e Avaré, na região Noroeste do Estado de São Paulo, tombou na altura do km 280 da Rodovia Marechal Rondon, no município de São Manuel, região de Botucatu, interior do Estado. Trinta passageiros sofreram ferimentos leves, nenhum teve ferimentos graves. O acidente aconteceu no final da noite de ontem. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista teria perdido o controle ao tentar fazer uma curva e, para desviar o veículo de uma árvore. O tráfego de veículos ficou interrompido parcialmente na região do acidente.