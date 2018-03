ONS aponta que apagão atingiu 18 Estados brasileiros

Relatório do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) divulgado nesta quarta-feira, 11, confirma que 18 estados do país foram afetados com o blecaute iniciado por volta das 22 horas desta terça-feira, 10.

Segundo o boletim, o Sistema Interligado Nacional (SIN) registrou problemas na rede de distribuição às 22h13, a partir de Foz do Iguaçu, no Paraná, envolvendo diretamente a região Sudeste/Centro-Oeste desencadeando desligamentos automáticos em outras regiões, provocando a interrupção total de aproximadamente 28.800MW de carga no SIN e 980MW de carga no Paraguai.

Foram afetados na totalidade os Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo e parcialmente os estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Acre, Rondônia, Bahia, Sergipe, Paraíba, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

O restabelecimento de energia estava normalizado às 22h29 na região Sul. Dez minutos depois toda a carga do Acre estava normalizada. A volta da energia elétrica em São Paulo foi iniciada à 0h04 de hoje, cuja conclusão se deu de forma gradativa ao longo da madrugada, segundo o relatório.