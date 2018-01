ONU cita prisões brasileiras e guerra na Síria como motivos de preocupação

GENEBRA - A Organização das Nações Unidas (ONU) cita a violência nas prisões brasileiras como um dos principais motivos de preocupação em relação às violações aos direitos humanos no mundo. Em um discurso feito nesta quarta-feira na sede das Nações Unidas, em Genebra, o Alto Comissário de Direitos Humanos da entidade, Zeid Al Hussein, destacou o Brasil como um dos 40 pontos de preocupação pelo planeta.

No discurso, Zeid citou a guerra na Síria, a ofensiva contra imigrantes nos Estados Unidos, o avanço do populismo na Europa, a crise na Venezuela e a falta de liberdades em dezenas de países. Mas fez questão de destacar a situação das prisões nacionais.

"A violência criminal generalizada na região, combinada com deficiências do sistema judicial e operações de segurança, tem impactado de forma severa e mortal a administração prisional", disse o número 1 da ONU para Direitos Humanos. "No Brasil, a violência de gangues matou mais de cem detentos em duas semanas em janeiro", destacou Zeid.

O Itamaraty dará uma resposta nesta quinta-feira, na reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU.

Em maio, o governo brasileiro ainda passará por uma sabatina na ONU e o tema das prisões voltará a fazer parte dos debates. Em um documento entregue à entidade, o governo explicou como tem avançado na defesa dos direitos humanos. Mas ONGs e ativistas questionaram o informe apresentado pelo Brasil, em especial no que se refere à situação da violência policial e das prisões.

De acordo com a entidade Conectas, o governo federal afirma ter "implementado totalmente" 60% das recomendações recebidas na última sabatina na ONU, em 2012.

Entre as medidas que já teriam sido implementadas completamente, na avaliação do governo, está a recomendação feita pela Espanha sobre violência policial: "revisar os programas de treinamento em direitos humanos para as forças de segurança, enfatizando o uso da força segundo os critérios de necessidade e proporcionalidade, e pondo fim às execuções extrajudiciais".

Para a representante da ONG, Camila Asano, "é inconcebível que o governo brasileiro afirme para ONU ter implementado totalmente uma recomendação que pedia o fim das execuções extrajudiciais quando ainda testemunhamos números assustadores de violência policial".

Segundo a ONG, outro exemplo é a recomendação da Grécia sobre presídios: "realizar mais esforços para melhorar a situação nos centros de detenção, especialmente nas prisões femininas."

"Não temos pista sobre a metodologia utilizada pelo governo para classificar esses compromissos como 'totalmente implementados' porque esses indicadores não existem", afirmou Camila.