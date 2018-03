Onze dias para acelerar

Há 450 carros novinhos estacionados em uma enorme garagem no Anhembi e todos eles serão seus. Não é preciso preocupar-se com os preços: para ser proprietário (por alguns minutos) destes veículos, você só tem de escolher um modelo, acomodar-se no banco dianteiro, ajustar os espelhos e relaxar (antes de passar ao próximo carro). A 25ª edição do Salão do Automóvel, que será aberta hoje (30), não é só um lugar para compras - é também um espaço para você se divertir. Entre os modelos das 40 marcas que estarão no evento, há dezenas de novidades que logo vão aparecer nas lojas. Os estandes estão cheios de superesportivos, protótipos e modelos para medir a receptividade do público. Rodas, DVDs, aparelhos de som e outros acessórios (além de muitas mulheres bonitas) recheiam a feira. Se ?experimentar? os carros não for suficiente para você, games, simuladores, autoramas e jogos espalhados pelo Salão lhe dão a chance de se aventurar mais por este universo. Esta edição especial do Guia vai conduzi-lo por um rápido mas atento passeio pelo Anhembi. A equipe do Jornal do Carro, o respeitadíssimo caderno do Jornal da Tarde, analisou as atrações do evento e aponta suas preferências. Agora, nós o convidamos a fazer o mesmo: avalie os carros estacionados aqui e vá conferir ao vivo as nossas indicações. Depois, não deixe de entrar no www.estadao.com.br para se atualizar todos os dias sobre o Salão. (Vai que lançam mais uma novidade...) 25º Salão do Automóvel Quando: A partir de hoje, até 9 de novembro Horário: 14h às 22h, com entrada até 21h. No domingo (9), 11h às 19h, com entrada até 17h Onde: Pavilhão de Exposições do Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana, 2226-0400 Preço: R$ 30 e R$ 20 (para crianças de 5 a 12 anos). Menores de 5 e maiores de 65 não pagam Como chegar: ônibus circulares, com passagem gratuita, vão partir da estação Tietê a cada 45 minutos. Começa a funcionar uma hora antes de o evento abrir e pára uma hora depois de a feira fechar Estacionamento: R$ 20