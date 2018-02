Onze Estados sofrem por causa de chuva ou seca Pelo menos onze Estados sofrem com problemas climáticos, segundo a Defesa Civil Nacional. Enquanto as chuvas castigam Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio, a estiagem afeta Rio Grande do Sul, Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Sergipe e Tocantins. De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, até ontem os temporais que atingem o Estado há cerca de um mês já deixaram 128 mortos e 22 desaparecidos. O órgão contabiliza 5.737 desabrigados e 27.236 desalojados. Em Minas, até ontem, a Defesa Civil havia registrado 11 mortes e mais de 30 mil desabrigados.