Onze rodovias de SC permanecem com trechos interditados

Onze rodovias estaduais e federais de Santa Catarina permanecem com trechos interditados nesta quinta-feira, 27, segundo informações da Defesa Civil. Nas rodovias estaduais, os trechos interditados em função de quedas de barreira ficam na SC-401, na altura do Km 14, entre Rio vermelho e Cacupé; na SC-408, entre os Kms 0 e 5, na região de Brusque a São João Batista, na SC-411, no Km 73, entre Canelinha a Tijucas, onde a pista cedeu; na SC-413, no Km 8, em Luís Alves ; SC-416, no Km 30, entre Jaraguá a Pomerode; SC-431, no Km 9, em São Bonifácio; na SC-466, Km 71, em Itá; SC-474, entre os Kms 51 ao 53, entre Massaranduba e Blumenau; e SP-477, no Km 157, entre Pedrinho a Benedito Novo. Parcialmente interditados Vários trechos das rodovias estaduais continuam parcialmente interditados. São eles: SC-411, nos Kms 04, 05, 11, 13,3, entre Gaspar a Brusque; na SC-413, no Km 46,300, entre Guaramirim a Massaranduba; SC-413, em Luís Alves; SC-416, entre os kms 27 e 30, em Jaraguá a Pomerode. A pista cedeu na SC-413, Km 92, entre Luis Alves e Navegantes e ficou parcialmente interrompida. A queda de barreira interrompeu também parcialmente o tráfego na SC-430, no Km 29, entre Urubici e Cruzeiro; SC-431, no km 9, entre a BR-282 e São Bonifácio; uma fissura no acostamento deixa parcialmente liberada os trechos da SC-470, nos Kms 17, 32, 33, 35, 38, 40, entre Gaspar a Blumenau; Liberadas O trânsito foi liberado na SC-416, na altura do Km 51,300, entre Pomerode a Timbó, após uma queda de barreira, assim como na SC-418, no km 13, entre Pomerode a Blumenau. O mesmo ocorreu na SC-438, no km 138, na Serra do Rio do Rastro e na SC-470, no km 5 entre Itajaí a Gaspar A SC-474, no Km 9, 10 e 11, em Massaranduba, também foi liberada após queda de barreira, assim como a SC-474, entre os kms 41 e 49, também em Massaranduba. Rodovias federais Na BR-101, em Palhoça, a pista foi interditada no km 235 e no km 11 em conseqüência do transbordamento do Rio Itajaí-Açu. A passagem no local está sendo feita pela pista de aceleração. Em Garuva, a rodovia foi liberada nos dois sentidos em meia pista no km 13, assim como no km 68,4, na BR-376. Na BR-470, os kms 33, 41 e 46 estão interditados em Gaspar. Nos trechos dos kms 31, 33, da BR-282,a interdição é parcial. A terceira pista da BR-282, na altura do km 69,7 também está bloqueada. O trecho encontra-se em meia pista nos kms 87 e 63 da BR-470.