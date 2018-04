Ópera ironiza sistema da União Soviética A composição do russo Dmitri Shostakovich satiriza o sistema de distribuição de moradias na União Soviética dos anos 50. Dividida em três atos, a opereta tem montagem do Núcleo Universitário de Ópera com a Orquestra Filarmônica e participação da soprano Gabriella Rossi. Teatro São Pedro. R. Barra Funda, 171. 3667-0499. 17 h. R$ 20.