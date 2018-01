Operação apreende armas e munições em Angra dos Reis, no RJ

SÃO PAULO - Policiais civis apreenderam na tarde do último domingo, 11, um fuzil, uma espingarda, quatro pistolas e duas submetralhadoras em Angra dos Reis, no Sul Fluminense. O material foi encontrado na mata da Caputera.

No mesmo dia, os agentes entraram em confronto com traficantes da região. No tiroteio, dois suspeitos morreram. Outro homem conseguiu fugir. Durante a ação também foram apreendidas mais de 300 munições, além de dinheiro e drogas. O material apreendido foi levado para a 166ª DP, em Angra dos Reis.