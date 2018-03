Operação contra pesca ilegal apreende mais de 3 toneladas de camarão no RS

SÃO PAULO - A Polícia Federal e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) apreenderam mais de três toneladas de camarão durante uma operação contra pesca ilegal no litoral do Rio Grande do Sul. Entre segunda e esta quinta-feira, 8, foram aplicadas multas que totalizaram R$ 75,6 mil.

A Operação Mar em Fúria ocorreu na Lagoa dos Patos e na faixa costeira entre as cidade de Chuí e Cidreira. Os agentes apreenderam também duas embarcações, cinco redes de pesca e 220 caixas plásticas. Dez barcos foram fiscalizados na ação, que contou com agentes de diversos departamentos da PF e do Ibama.

O camarão apreendido foi doado para instituições assistenciais do Estado.