Operação contra tráfico de drogas prende 19 na Grande Curitiba

SÃO PAULO - Uma operação contra o tráfico de drogas acabou com 19 pessoas presas na cidade de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, de acordo com a agência estadual de notícias. A Polícia Civil ocupou o Morro dos Amores na sexta-feira, com 80 agentes coordenados pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc).

Foram apreendidos na região 120 pedras de crack e 22 gramas de cocaína, além de armas. De acordo com o delegado-geral Marcus Vinicius Michelotto, a operação foi realizada para conter o aumento do tráfico e o crescente número de homicídios em Almirante Tamandaré.