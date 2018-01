Operação contra tráfico de drogas prende 37 desde janeiro no RS

SÃO PAULO - Uma operação para reprimir o tráfico de drogas iniciada em janeiro deste ano já prendeu 37 pessoas no Rio Grande do Sul, segundo informou a Polícia Civil, nesta terça-feira, 14.

Somente hoje, um casal foi preso com drogas, armas, colete balístico e dinheiro na zona norte de Porto Alegre. Nesta manhã, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nos bairros Santa Rosa e Timbaúva, zona norte da capital. Um menor foi apreendido.

A operação movimentou mais de 100 policiais do Departamento estadual de investigação do narcotráfico (Denarc) e do Comando de Policiamento da Capital (CPC). As prisões de hoje encerraram a investigação de 40 dias.

Balanço. Até o momento, a Operação Santa Rosa apreendeu 22 kg de maconha, 1 kg de cocaína, cerca de 1.000 pedras de crack, um carro clonado, cinco pistolas, oito revolveres, uma submetralhadora, um fuzil de fabricação argentina e três coletes balísticos.