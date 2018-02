Operação da PF contra drogas prende oito no Espírito Santo A Polícia Federal do Espírito Santo apreendeu, durante o feriado de Páscoa, cerca de 290 quilos de maconha e 79 comprimidos de ecstasy em quatro operações realizadas no Estado, onde oito pessoas foram presas. A primeira operação aconteceu na noite de quinta-feira, 5, em Vitória, quando foram recolhidos 79 comprimidos de ecstasy e duas pessoas acabaram sendo presas. Na tarde de sexta-feira, 6, na segunda operação, feita na rodovia BR-262, município de Ibatiba, a passageira de um ônibus que vinha de Belo Horizonte foi presa e os agentes apreenderam outros 30 quilos de maconha. Já na noite de sexta-feira, uma mulher foi presa com 40 quilos de maconha na cidade de Fundão, norte capixaba. A última operação policial ocorreu na tarde de sábado, 7, e resultou na maior apreensão, cerca de 220 quilos de maconha. Quatro homens foram presos no bairro Cidade Pomar, na região metropolitana da Grande Vitória.