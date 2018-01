Operação da PF contra jogo do bicho prende 73 no Rio

A Polícia Federal (PF) prendeu ontem 73 pessoas no Estado do Rio de Janeiro acusadas de praticar a contravenção penal do jogo do bicho. Chamada de Bicho Solto, a operação foi desencadeada visando a prender e realizar buscas em todo o Estado a fim de coibir a prática ostensiva desse jogo.

De acordo com a polícia, o dinheiro movimentado nessa prática financiava corrupção de agentes públicos, homicídios, formação de quadrilha, financiamento irregular de campanha política e lavagem de dinheiro. Foram investigados 43 locais e apreendido vasto material usado no jogo, bem como máquinas caça-níqueis.