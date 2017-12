Operação da PF contra narcotráfico prende 21 em MT

SÃO PAULO - A Polícia Federal prendeu ao menos 21 pessoas na manhã desta sexta-feira, 27, durante a Operação Xadrez, deflagrada para desarticular organizações criminosas envolvidas com o tráfico de drogas e associação para o tráfico nos estabelecimentos prisionais de Rondonópolis e Itiquira, em Mato Grosso. Quatro menores foram apreendidos.

As investigações tiveram início há quatro meses e permitiram a identificação dos envolvidos nas quadrilhas. Os bandos distribuíam maconha e cocaína nos municípios da região sul do Estado, sendo que um dos grupos é chefiado por um agente prisional que presta serviço na Cadeia Pública de Itiquira. As organizações investigadas usavam menores de idade para a prática dos crimes.

A operação conta com cerca de 85 policiais federais, em cumprimento de 23 mandados de prisão, seis apreensões de menores e 24 mandados de busca e apreensão nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ao longo da investigação, a PF apreendeu cerca de 25 quilos de substâncias entorpecentes. Também foram apreendidas quatro armas de fogo, sendo três revolveres e uma espingarda.