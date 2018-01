Operação da PF contra tráfico de drogas abrange três Estados

Mais de 100 agentes da Polícia Federal cumprem 35 mandados de prisão preventiva e cerca de 50 mandados de busca e apreensão em três Estados com o objetivo de reprimir o tráfico de cocaína e maconha no Paraná e Mato Grosso do Sul. Segundo a PF, dos 35 mandados de prisão, 15 pessoas já foram detidas ao longo do ano.

A Operação Mascate está sendo desenvolvida nas cidades de Curitiba, Pinhais, Piraquara, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu e Londrina, no Paraná, além e Itajaí, em Santa Catarina, e Amambai, no Mato Grosso do Sul, após quase um ano de investigações.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante a fase de investigações já foram realizadas várias prisões, em alguns casos em ação conjunta com a Força Samurai, da Polícia Militar do Estado. Quinze pessoas foram flagradas, no período, transportando 96 quilos de cocaína e 1,4 toneladas de maconha, ocasião em que, 11 veículos e duas armas de fogo também foram apreendidos.