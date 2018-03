Operação da PF contra tráfico de drogas prende 13 no Rio

Fabiana Marchezi e Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Treze pessoas já foram presas nesta manhã durante a Operação Patente, deflagrada pela Polícia Federal do Rio de Janeiro, com objetivo de desarticular uma suposta quadrilha de tráfico internacional de armas e drogas. Entre os detidos está uma advogada.

De acordo com a PF, a coordenação do grupo era feita por presidiários ligados à facção criminosa Comando Vermelho. A advogada detida é acusada de ter ligação com a facção.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda segundo a PF, a operação deve cumprir 15 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Duques de Caxias, Petrópolis e São Paulo.

Cinco dos mandados de prisão foram entregues diretamente nos presídios, pois os criminosos já cumprem pena por outros crimes. Também serão realizadas seis buscas em celas de presídios do Complexo de Bangu, no Rio.