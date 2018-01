Operação da PM deixa 4 mortos e 2 feridos Quatro homens morreram e dois ficaram feridos em uma operação da Polícia Militar na Vila Cruzeiro, na Penha, zona norte do Rio. Na porta do Hospital Getúlio Vargas, a mãe de Sandro Luiz Roque, de 31 anos, acusou a polícia pelo espancamento e morte do filho. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou que Roque faleceu em decorrência de espancamento e queimaduras. O comandante do 16º Batalhão da PM, tenente-coronel José Vieira de Carvalho Júnior, nega a versão e acusou os traficantes pelo espancamento. Na operação, a polícia apreendeu armas e drogas.