Operação da PM deixa 5 mortos na Baixada Uma operação de 200 homens da Polícia Militar deixou cinco mortos e oito presos ontem no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação foi motivada pela denúncia que traficantes de favelas da zona norte do Rio migraram para a região em busca de um novo entreposto para distribuição de drogas. Pelo menos 36 pessoas já morreram em operações policiais em favelas neste ano no Rio.