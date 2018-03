Operação da PM prende 8 por suspeita de tráfico no Rio

Oito supostos traficantes foram detidos no Morro da Providência, no centro do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, 29, durante uma operação realizada pelo GPAE - unidade especial da Polícia Militar. De acordo com informações iniciais da PM, no local também foram apreendidas quatro pistolas e grande quantidade de drogas. O caso está sendo registrado na 4ª Delegacia de Polícia, na Central do Brasil.