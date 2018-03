Operação da PM termina com um morto na zona norte do Rio

Uma incursão de policiais militares na noite de terça-feira, 3, na Favela Parque União, no Complexo da Maré, zona norte do Rio, terminou com uma pessoa morta.

Cerca de 20 policiais, com o auxílio de um veículo blindado, foram apurar denúncia anônima sobre uma reunião de traficantes que estariam articulando uma invasão nas favelas de Vigário Geral e Parada de Lucas, segundo informações da Rádio CBN.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Havia cerca de 10 homens armados em um dos acessos à favela, pela Avenida Brasil. Um rapaz ainda não identificado foi baleado durante uma suposta troca de tiros e não resistiu, após ser levado ao Hospital Geral de Bonsucesso.

Com o suspeito, os policiais apreenderam um fuzil norte americano Ruger, calibre 556. Esse é o 12º fuzil apreendido por PMs do 22º Batalhão nos últimos três meses.

O caso foi registrado na central de flagrantes da Delegacia da Ilha do Governador (37ª DP).