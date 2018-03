Operação da Polícia Civil prende 325 no Rio Grande do Sul

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu 325 pessoas entre quarta e quinta-feira durante a Operação 24 horas, que visa combater a criminalidade no Estado. A ação foi marcada pelo cumprimento de mandados de prisões, captura de foragidos e apreensões de drogas.

Somente na região metropolitana foram presas 138 pessoas, e no interior, 157. Na capital, 27 foram detidos. De acordo com a polícia, 70% dos presos eram foragidos da Justiça. Na ocasião, também foram apreendidas 51 armas, 381 gramas de cocaína, 2,6 quilos de maconha e 3.824 pedras de crack.

Cerca de 1.440 policiais participaram da 3ª edição da operação. Nas ações anteriores 583 pessoas foram presas.