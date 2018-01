Operação da polícia do Paraná prende 15 suspeitos de tráfico de drogas

PORTO ALEGRE – A Subdivisão Policial de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná prendeu doze adultos e apreendeu três adolescentes durante a Operação Olho de Shiva, de combate ao narcotráfico, nesta sexta-feira, dia 3. Como havia mandados de prisão temporária expedidos também contra suspeitos de outros Estados, contou com a colaboração das polícias civis de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

Em nota, a Polícia Civil do Paraná informou que a investigação se originou de uma apreensão feita pela Polícia Rodoviária Federal em 26 de fevereiro, quando flagrou uma adolescente transportando, em veículo roubado, oito fuzis e seis quilos de pasta base de cocaína em Santa Terezinha de Itaipu. A investigação verificou que o provável destino da carga, avaliada em R$ 600 mil, seria a cidade catarinense de Balneário Camboriú. Na sequência descobriu que a quadrilha costumava usar adolescentes nas suas operações e que a rota do tráfico tinha ramificações também na região metropolitana de Porto Alegre (RS).

Dos cem policiais que participaram da operação, 35 foram mobilizadas no Paraná, 60 em Santa Catarina e cinco no Rio Grande do Sul. Cinco adultos foram presos em Foz do Iguaçu, seis em Balneário Camboriú e um em Portão (RS). Os menores foram apreendidos na cidade paranaense. Oito prisões temporárias foram feitas em cumprimento de mandados judiciais. As outras sete foram em flagrante.