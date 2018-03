Operação da Polícia durante feriado prende 472 pessoas no RS

A Operação Centauro-Feriadão, da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, prendeu durante o feriado de Finados, no período de meio-dia da sexta-feira, 30, até meio-dia de terça, 3, 472 pessoas em todo o Estado.

Foram empregados durante toda a operação 9.473 PMs e 3.048 viaturas. Além das prisões, foram apreendidos oito armas de fogo, produtos contrabandeados, drogas e oito máquinas caça-níqueis.