Operação da polícia no feriado prende 755 no RS

A Operação Esforço Concentrado - Centauro Feriadão, da Brigada Militar (a polícia gaúcha), prendeu neste feriado de Páscoa, entre as 12 horas de quinta-feira às 12 horas de ontem, 755 pessoas no Rio Grande do Sul. Entre os crimes cometidos pelos detidos estão o de tráfico de entorpecentes e o de dirigir embriagado, segundo a Brigada Militar. Mais de 4.500 bares e casas noturnas foram fiscalizados.

No total, 14.138 militares e 4.259 viaturas participaram dos trabalhos. A operação teve como foco ações de reforço de policiamento ostensivo visando a combater furtos e roubos de veículos, captura de foragidos, além da apreensão de drogas e armas.