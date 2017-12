Operação da polícia prende mais de 700 pessoas em todo País Mais de 700 pessoas foram presas pela Polícia Civil de todos os 27 Estados, durante uma operação deflagrada na manhã desta sexta-feira, 23. Segundo balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, foram feitos 206 flagrantes, 61 menores apreendidos, 671 mandados de busca e apreensão cumpridos e nove estabelecimentos comerciais fechados. Dos 14.314 veículos vistoriados, 568 foram apreendidos. Na operação, 71 armas foram apreendidas, além disso, 223,7 kg de entorpecentes foram apreendidos por policiais civis que participaram da operação nas 641 cidades do interior do Estado. Só em São Paulo, 21 mil policiais participaram da ação, que foi coordenada por Mário Jordão Toledo, delegado-geral da Polícia Civil em São Paulo. Durante a operação, um homem acusado de chefiar uma quadrilha que roubava laptops no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, foi morto. Anderson Barros Santana foi abordado, por volta das 8h30, pelos policiais da delegacia do aeroporto na Rua Doutor Gustavo da Veiga, no Jardim Miriam, também na zona sul. Ao reagir à prisão, Santana começou um tiroteio e acabou sendo baleado. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro Sabóia, mas não resistiu aos ferimentos. Na casa dele, foram apreendidos laptops roubados e uma moto, que policiais acreditam ser o veículo usado por Santana nos crimes. A ação fez parte da operação nacional que está sendo coordenada por Mário Jordão Toledo, delegado-geral da Polícia Civil em São Paulo e resultou na apreensão de drogas e armas nesta manhã. Rio de Janeiro No Rio, seis toneladas de carne suína com prazo de validade vencido foram apreendidas, na manhã desta sexta-feira, no município de Itaboraí, por policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) durante a Operação Nacional das Policiais Civis. A mercadoria foi encontrada em um frigorífico clandestino que fornecia normalmente para diversos mercados daquela região. Os 20 agentes da Decon, comandados pela titular da especializada, Andréa Menezes, prenderam Come Caetano dos Santos, de 48 anos, Robson Gonçalves da Silva, de 44 anos, responsáveis pelo local. Eles foram autuados por crime contra o consumidor, cuja pena varia de um a cinco anos de detenção. O proprietário do estabelecimento, Carlos Gustavo Rezende Guedes Maciel, não foi localizado, mas também será indiciado pelo mesmo crime.