Operação de busca mobiliza 13 aviões, 10 navios e submarino

O mini-submarino, normalmente operado por dois pilotos e um observador , é equipado com braços motores e pinças e pertence ao Instituto Francês de Pesquisas para a Exploração do Mar (Ifremer, na sigla em francês). Ele deve integrar as operações de busca a pedido do governo francês.

O Nautile foi o primeiro submarino a alcançar a carcaça do Titanic, que estava no fundo do mar desde 1912, depois que o navio foi detectado por sonares franceses no Atlântico Norte. Desde o início de suas operações, em 1984, o Nautile já realizou mais de 1,5 mil trabalhos de busca. O submarino pode mergulhar a profundidades de até 6 mil metros.

Caixas pretas

A localização das caixas pretas também terá auxílio de um sistema da empresa francesa Acsa, especialista em acústica submarina, segundo o jornal La Provence. O sistema utiliza boias submersas capazes de receber os sinais emitidos pelas caixas pretas e determinar a localização do sinal, com uso do Sistema de Posicionamento Global (GPS). O equipamento é transportável por avião e pode chegar em até oito horas na Ilha de Cabo Verde, de onde segue para a área do acidente.

As boias já foram utilizadas para localizar, a mil metros de profundidade, as caixas pretas do Boeing 737 da Flash Airlines que em janeiro de 2004, após decolar do Egito, e do Airbus A320 da companhia Armavia, acidentado no Mar Negro, que foram resgatadas a 500 metros de profundidade. A França também enviou um avião-radar Awac para trabalhar na localização das caixas pretas, além de dois aviões Atlantique 2 e um Falcon 50 para reconhecimento visual.

Destroços

O patrulha Grajaú, primeiro dos cinco navios da Marinha brasileira destacado para as buscas, chegou na manhã desta quarta-feira, 3, ao local. Na quinta-feira, 4, a área do acidente recebe também a fragata Constituição e a corveta Caboclo. Três navios mercantes, dois de bandeira holandesa e um da França remanejaram sua rota e integram os esforços de buscas.

O material recolhido na área será levado a uma distância de 250 milhas próximas a Fernando de Noronha, de onde dois helicópteros carregarão o que for encontrado até o arquipélago. Esse limite foi estabelecido em função da autonomia dos helicópteros, que podem voar por até 500 milhas.

O Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos também destacou nesta quarta-feira um avião P-3C Órion, usado para patrulhas marítimas e com grande autonomia de voo. A aeronave leva uma tripulação de 21 militares.

Ajuda internacional

Os três navios mercantes presentes na área, um francês e dois holandeses, e os da Marinha brasileira começam a recuperar os destroços do avião. Em breve, eles receberão o auxílio de dois navios militares franceses, que já estão a caminho do local.

Os navios Ventôse e Foudre devem chegar, respectivamente, na sexta-feira, 5, e no sábado, 6, à área das buscas.

Para reforçar as operações aéreas, que continuam sendo efetuadas, a França enviou dois aviões Atlantique 2 e um Falcon 50, além de um avião-radar Awac, que vão realizar, nesta quarta-feira, um mapeamento dos destroços para tentar determinar o local do acidente.

Após a fase de recuperação dos destroços, que levará dias, a próxima etapa será a de encontrar as caixas-pretas do voo 447 da Air France.

Atualizada às 14h55