Operação de busca pode ser das mais caras A tragédia não afetou as ações da empresa na Europa ontem, mas ainda é impossível para os especialistas avaliar se isso de alguma maneira afetará a imagem dela. Em um dia em que o índice pan-europeu Dow Jones Stoxx 600 avançou 2,8%, a 214,09 pontos, a Air France-KLM fechou o pregão em alta de 0,36%. A Icao observa que a queda do A330 no Atlântico vai levar a uma investigação que poderá durar anos antes de ser concluída e se tornar uma das mais caras envolvendo busca por destroços. "Não será um trabalho fácil. Primeiro, a caixa-preta terá de ser encontrada, o que por si só não será fácil no oceano", explicou o porta-voz da entidade, Dennis Chagnon. "Em acidentes em alto-mar, as equipes de investigação levam anos recuperando pedaços do avião no fundo do mar."