Operação do Bope acaba com cinco mortos em favela do Rio

RIO - Cinco pessoas morreram durante operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio no complexo de favelas de Manguinhos, na zona norte do Rio. Todos seriam traficantes de drogas, segundo as autoridades. Outros quatro homens foram presos no local.

A ação dos policiais tinha como objetivo reprimir o comércio ilegal de entorpecentes e o tráfico de armas na região. O Hospital Geral de Bonsucesso, para onde foram levados os supostos bandidos, informou que todos já chegaram mortos à unidade. A polícia apreendeu 30 motos, três pistolas, duas granadas, um carro, drogas e 10 máquinas caça-níquel. O registro foi feito na 21ª DP (Bonsucesso).

Atualizado às 19h52