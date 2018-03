Operação Hidra investiga postos de combustíveis em 16 cidades do País

São Paulo, 21 - A Polícia Federal realiza, na manhã desta quarta-feira, 21, a Operação Hidra ao combate à sonegação fiscal e adulteração de combustíveis em uma rede de postos de combustíveis de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, segundo informações da PF.

Os agentes da polícia cumprem mais de cem mandados de prisão em 16 cidades de, ao menos três estados brasileiros. A Receita Federal afirma que as buscas estão concentradas no município de Guarapuava, localizado a 250 km de Curitiba e onde seria a base da quadrilha investigada.

A investigação é do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) de Guarapuava e identificou o esquema criminoso supostamente comandado por um núcleo familiar.

Simultaneamente, estão sendo executadas medidas judiciais cautelares de bloqueio de contas bancárias em nome dos principais envolvidos e das empresas suspeitas, com objetivo de identificar recursos obtidos com as práticas supostamente ilícitas.

A Polícia Federal afirma que novas ações serão deflagradas pela Receita Federal ainda hoje, contando com mais elementos probatórios contra o esquema fraudulento.

Cidades alvo da Operação Hidra: Marília/SP, Ourinhos/SP, Balneário Camboriú/SC, Blumenau/SC, Lages/SC, Ponte Alta/SC e, no Paraná, Guarapuava, Curitiba, Ponta Grossa, Imbituva, Londrina, Bandeirantes, Campo Mourão, Cascavel, Assis Chateaubriand, Mal. Cândido Rondon, Medianeira, Candói e Pinhão.