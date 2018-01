Operação multa 27 veículos e reboca oito nos acessos ao Corcovado

SÃO PAULO - Uma operação de combate à desordem, realizada nesta quarta-feira, 4, por agentes da Secretaria Especial da Ordem Pública (Seop), multou 27 veículos e rebocou oito por estacionamento irregular nos acessos ao bondinho do Corcovado, na zona sul do Rio de Janeiro.

A ação contou com apoio de guardas municipais, policiais militares do 2º BPM (Botafogo), agentes do Grupamento de Ações Especiais (GAE) e da Coordenação de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (CFER).