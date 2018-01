Operação multa empresa por propaganda irregular no centro do Rio

SÃO PAULO - Agentes da Secretaria Especial da Ordem Pública (Seop) realizaram na manhã desta quinta-feira, 5, uma operação contra propaganda irregular no centro do Rio de Janeiro.

Durante a ação, equipes da Defesa Civil fixaram editais da Prefeitura de Propaganda Irregular em dois painéis, um com 108 metros de comprimento por 6,5 metros de altura e outro de 45 metros por 6,5 metros fixados na cobertura de um edifício na Avenida Rio Branco.

O pedido de regularização da publicidade foi negado em agosto do ano passado. No dia 11 de outubro foi emitido o edital que determinou a retirada do material, mas a empresa insistiu em expor a publicidade e foi multada em R$ 33.396,66.