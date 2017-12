Operação-padrão da PRF bloqueia Régis Bittencourt no Paraná

SÃO PAULO - Operação-padrão da Polícia Rodoviária Federal interdita totalmente a Rodovia Régis Bittencourt na altura do km 56, no Paraná, na manhã desta quinta-feira, 16. O bloqueio causa 14 km de congestionamento nos dois sentidos da via.

Conforme informações da concessionária que administra a rodovia, a Autopista, a manifestação começou por volta das 9h30 desta quinta na região de Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Todo o tráfego no sentido São Paulo está retido e gera 6 km de filas. Já no sentido Curitiba, mesmo com parte da via ocupada pelo protesto, a Régis mantém fluxo lento de veículos. O tráfego não impede que a rodovia tenha congestionamento de 8 km para o motorista que segue destino à capital paranaense.

No entanto, o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais (Sinprf) afirma que a operação não bloqueia o tráfego de veículos. Cerca de 60 policiais aumentam a fiscalização na região e a varredura causa a lentidão no trânsito.

O ato deve terminar por volta das 12h30. Segundo o vice-presidente do Sinprf do Paraná, Maurílio Paulo Grola, afirma que o objetivo da operação é chamar a atenção do governo federal para um acordo com a categoria em greve desde o dia 7 de agosto. A Polícia Rodoviária Federal pede reajuste salarial, reconhecimento de carreiras como sendo de nível superior e contratação de mais servidores.