Operação paralisa obras do PAC e acha área de execução Agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) encontraram ontem na favela da Rocinha restos mortais (pedaços de ossos, sangue e massa encefálica) em um local que seria usado para torturar e matar inimigos do tráfico. A PM apreendeu 16 tabletes de maconha prensada, camisas da Polícia Civil e munição para armas de vários calibres. No início da operação, houve intensa troca de tiros entre traficantes e policiais, o que provocou o fechamento de parte do comércio e a suspensão do trabalho de 700 operários do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A operação, que durou quase nove horas, tinha como objetivo encontrar um cemitério clandestino às margens da Floresta da Tijuca. A polícia acreditava que ali poderia estar o corpo da engenheira Patrícia Amieiro, desaparecida há mais de um ano, supostamente depois de ser vítima de uma falsa blitz.Quatro policiais militares são acusados do crime.