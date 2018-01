Operação PC 27 prende mais de 3,5 mil pessoas em todo País

RIO - Polícias civis de diversos estados brasileiros prenderam 3.542 pessoas e cumpriram 1.943 mandados de busca e apreensão durante a Operação PC 27 nessa quarta-feira, 27, em ações simultâneas de combate à criminalidade. No total, 12.551 agentes civis participaram da ação de repressão ao tráfico de drogas, jogo do bicho, venda de produto pirata e outras diligências.

Entre os detidos, 2.374 foram por cumprimento de mandado de prisão e 1.168 foram presos em flagrante. No Rio, 712 policiais prenderam 117 pessoas (82 prisões por cumprimento de mandado e 35 em flagrante). Três menores foram apreendidos, 23 veículos roubados foram recuperados, além de armas, munições, explosivos, drogas, produtos piratas e material para endolação.

"O objetivo da operação é promover uma integração entre as polícias do País, fortalecendo o contato e a troca de informações entre as instituições", afirmou a chefe da Polícia Civil do Rio, delegada Martha Rocha. A ação foi uma reedição da Operação PC 27, realizada em maio e que terminou com 2,3 mil criminosos presos.