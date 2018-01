Operação policial apreende 674 kg de cocaína em Corumbá (MS)

SÃO PAULO - Uma operação policial apreendeu 674 quilos de cocaína na madrugada desta sexta-feira, 17, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. O motorista do veículo que transportava o entorpecente foi preso.

A apreensão foi realizada por volta das 2h na BR-262, no posto Guaicurus, após vistoria no compartimento de carga de uma carreta. A droga estava oculta nas paredes do compartimento. A operação foi feita pelas polícias Federal, Rodoviária Federal e Militar.

A carreta teria saído da cidade boliviana de Santa Cruz de La Sierra e seu destino ainda está sendo investigado.