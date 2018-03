Operação policial contra milícias prende 40 no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, sob supervisão da Secretaria de Segurança e com apoio da Polícia Militar, realiza na manhã desta terça-feira, 9, na zona oeste da cidade, a maior operação já realizada contra milícias que atuam no Estado. Até as 12 horas, 40 pessoas foram presas na Operação Têmis, entre elas 16 policiais militares e 3 policiais civis.

De acordo com a polícia, foram expedidos 66 mandados de prisão preventiva - 27 civis, 24 policiais militares, cinco policiais civis, um bombeiro e um agente penitenciário -, além de diversos mandados de busca e apreensão de provas.

Batizada de Têmis, deusa grega guardiã dos juramentos dos homens e da lei, a mobilização envolve 250 policiais civis e 190 homens da Polícia Militar. Os presos serão encaminhados para a Delegacia de Homicídios Oeste em Campo Grande e os policiais militares para o Batalhão Especial Prisional.

Desde 2006 já foram detidas 186 pessoas em decorrência do combate às milícias no Rio de Janeiro, sem considerar as prisões desta terça-feira, segundo a polícia.

Texto atualizado às 13 horas