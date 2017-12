Operação policial no Rio de Janeiro deixa 4 mil estudantes sem aula

SÃO PAULO, 26 - Mais de 4 mil estudantes estão sem aulas nesta quinta-feira, 26, em função da operação da Polícia Civil no Morro do Chapadão, na zona norte do Rio. A Secretaria Municipal da Educação afirma que as aulas permanecerão suspensas enquanto a operação acontecer.

A Secretaria afirma que são 4.737 alunos, no total, que tiveram as aulas suspensas em nove unidades da região. São seis unidades do ensino fundamental e três creches com as portas fechadas.

A Operação da Polícia Civil conta com 60 agentes da polícia especializada e visa apurar informações sobre tráfico de drogas na comunidade. Policiais chegaram ao morro por volta das 6h desta manhã e não há, segundo a Polícia Civil, data de término da ação. Helicópteros do águia e blindados também colaboram com a operação.