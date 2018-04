Operação prende 20 por tráfico de drogas em festa de aniversário na Bahia

SÃO PAULO - Policiais militares prenderam 20 suspeitos de tráfico de drogas em uma festa na praia do Porto da Barra, na Bahia, na tarde desta quinta-feira. Entre os detidos estão quatro supostos integrantes de uma quadrilha que age na região do bairro do Arenoso, em Salvador.

Com o bando foram apreendidas porções de maconha e quatro pedras grandes de crack, um veículo e seis motocicletas. O grupo era monitorado há alguns meses. Os agentes foram até o local após receber a informação sobre a comemoração do aniversário de um traficante.

Vinte homens foram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico e duas mulheres foram conduzidas à sede do Departamento de Narcóticos (Denarc). Elas foram ouvidas e liberadas. Os presos foram transferidos para o Complexo dos Barris.