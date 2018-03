Operação prende 21 acusados de roubo de cargas Uma operação do Núcleo de Repressão a Crimes Econômicos (Nurce), da Polícia Civil do Paraná, prendeu neste domingo, 30, 21 pessoas acusadas de roubo de cargas e caminhões. A Operação Comboio, como foi denominada a ação, aconteceu ao mesmo tempo em onze cidades do Paraná e uma no Mato Grosso do Sul, para o cumprimento de 32 mandados de prisão e 46 de busca e apreensão. A operação resultou no desmantelamento, de uma só vez, de quatro quadrilhas que agiam, além do Paraná, em São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Os mandados de prisão, de busca e apreensão foram expedidos pela Comarca de Catanduvas, no Oeste do Paraná. A operação foi centralizada em Cascavel, e envolveu aproximadamente 100 policiais do Nurce e do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) de várias subdivisões policiais do estado. A ação policial iniciou por volta das 6 horas e terminou seis horas depois com a prisão de 21 dos 32 procurados pela polícia, além de apreensões de armas, celulares e três carros. Um dos responsáveis pela operação, o delegado Alexandre Bonzatto, do Nurce de Cascavel, os presos fazem parte de quatro quadrilhas que eram investigadas há oito meses.